Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|18 ноя 2019|22:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
  71.17  |  $  64.29

Политика | Депутаты задним числом прекратят полномочия Виктора Кувайцева в гордуме

18.11.2019|15:09
Печать

В понедельник, 18 ноября, на комиссии Пензенской городской думы рассматривался вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Виктора Кувайцева.

После победы партии «Единая Россия» на выборах 8 сентября он прошел в думу по единому избирательному округу. Однако в качестве депутата трудился недолго.

Глава Пензы Владимир Мутовкин сообщил, что на основании заявления, поступившего от Виктора Кувайцева, предлагается считать его полномочия прекращенными с 28 октября. Соответствующий документ следует направить в избирательную комиссию города.

«Пока полномочия не будут переданы следующему по списку, дума будет функционировать в составе 34 человек», - уточнил Владимир Мутовкин.

Присутствовавшие на заседании депутаты проголосовали за принятие решения единогласно. Точку в этом вопросе поставят на ближайшей сессии.

28 октября губернатор подписал распоряжение о назначении бывшего мэра Пензы на должность первого заместителя председателя областного правительства. Виктору Кувайцеву поручено курировать ряд направлений, главное из которых - реализация национальных проектов в регионе.

После этого Виктору Кувайцеву пришлось отказаться от депутатского мандата, так как совмещать работу по двум данным направлениям нельзя.

0
0
0
0
 
Гость|18.11.2019 15:54|

Он на фото в умат?

Гость|18.11.2019 16:00|

Кувайцев своего сына приструнить не может,управленец выискался.

Гость|18.11.2019 16:04|

Губернатор задним числом прекратил полномочия Стрючкова. В Пензе всё через зад.

Гость|18.11.2019 16:19|

Какое решение по депутату,замешанному в деле о ночных клубах?

Гость|18.11.2019 16:32|

Фамилию спиногрыза

Гость|18.11.2019 16:33|

А комиссия уполномочена решать такие вопросы или все же нужно было вынести на сессию?

Гость|18.11.2019 17:00|

Когда будут прекращены полномочия Андрея Викторовича Кувайцева?Два близких родственника коими являются отец и сын не могут занимать руководящие посты в одной структуре. Как там Белозерцев говорил,что не допустит кумовства,а это что?

Гость|18.11.2019 17:03|

Как вас "кидают" господа избиратели округа, которые ходили на выборы и проголосовали за Кувайцева? Думайте в следующий раз мозгами. А сейчас власть подсунет вам как бы депутата, о котором вы ни сном -ни духом!

Гость|18.11.2019 17:04|

Гость писал(a):

Белозерцев говорил,что не допустит кумовства,а это что?
А это исключение, им можно

Гость|18.11.2019 19:08|

Туктарова надо лишить депутатских полномочий , за содержание борделей .,

Гость|18.11.2019 19:24|

Гость писал(a):

Кувайцев своего сына приструнить не может,управленец выискался.
И не говорите, позорище. Он у него оказывается ещё и "работает" начальничком каким-то в зарёвской пожарке. Гнать этого недоумка поганой метлой!

Гость|18.11.2019 19:27|

Кувайцев грамотный руководитель и в Правительстве такие люди просто необходимы, можно пожелать только удачи

Гость|18.11.2019 19:29|

Гость писал(a):

Туктарова надо лишить депутатских полномочий , за содержание борделей .,
Не тронь Туктарова, импотент. Человек благое дело делает, наказы избирателей выполняет.

Гость|18.11.2019 19:29|

Он избирателей не кинул а будет продолжать работать в Правительстве защищая их интересы на региональном уровне

Гость|18.11.2019 19:31|

Кувайцев достойнейший человек ! Те кто не знает сути вещей не надо говорить

← Ctrl пред.
12345
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!