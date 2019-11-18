18.11.2019 | 15:09

В понедельник, 18 ноября, на комиссии Пензенской городской думы рассматривался вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Виктора Кувайцева.

После победы партии «Единая Россия» на выборах 8 сентября он прошел в думу по единому избирательному округу. Однако в качестве депутата трудился недолго.

Глава Пензы Владимир Мутовкин сообщил, что на основании заявления, поступившего от Виктора Кувайцева, предлагается считать его полномочия прекращенными с 28 октября. Соответствующий документ следует направить в избирательную комиссию города.

«Пока полномочия не будут переданы следующему по списку, дума будет функционировать в составе 34 человек», - уточнил Владимир Мутовкин.

Присутствовавшие на заседании депутаты проголосовали за принятие решения единогласно. Точку в этом вопросе поставят на ближайшей сессии.

28 октября губернатор подписал распоряжение о назначении бывшего мэра Пензы на должность первого заместителя председателя областного правительства. Виктору Кувайцеву поручено курировать ряд направлений, главное из которых - реализация национальных проектов в регионе.

После этого Виктору Кувайцеву пришлось отказаться от депутатского мандата, так как совмещать работу по двум данным направлениям нельзя.