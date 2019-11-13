13.11.2019 | 17:52

Этого чиновника, пожалуй, не знает только ленивый - Юрий Ильин появлялся там, где снегом заносило двор, рвались трубы, рушились стены старых общежитий, клали новый асфальт. И вот заместитель главы администрации Пензы покидает свой пост.

В пресс-службе мэрии подтвердили информацию об отставке Ильина в связи с переходом на другую работу. Какую именно, не уточняется.

Больше пяти лет - с сентября 2014-го - он курировал городское жилищно-коммунальное хозяйство. Был и заместителем сити-менеджера Пензы. Нередко именно он и его команда становились объектами нападок.

В июне 2017-го на сессии думы ставился вопрос о вотуме недоверия Юрию Олеговичу, даже предлагали провести голосование.

Но звучали в адрес Ильина и слова признательности от населения.

«Помощь какую мне оказали в лице Юрия Олеговича Ильина большую! В маневренном фонде нас ждали, во всем нам помогали. Я хочу им сказать большое спасибо!» - отметила родственница бывших жильцов дома № 35 на Ударной Наталья Анастафьева.

Импульсивный, энергичный, всегда на передовой. До прихода в городскую администрацию он возглавлял областное управление ЖКХ.

В администрации он работал в команде трех мэров: сначала - с Юрием Кривовым, затем - с Виктором Кувайцевым и немного - с Андреем Лузгиным.