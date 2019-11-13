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Политика | В пресс-службе мэрии подтвердили информацию об отставке Юрия Ильина

13.11.2019|17:52
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Этого чиновника, пожалуй, не знает только ленивый - Юрий Ильин появлялся там, где снегом заносило двор, рвались трубы, рушились стены старых общежитий, клали новый асфальт. И вот заместитель главы администрации Пензы покидает свой пост.

В пресс-службе мэрии подтвердили информацию об отставке Ильина в связи с переходом на другую работу. Какую именно, не уточняется.

Больше пяти лет - с сентября 2014-го - он курировал городское жилищно-коммунальное хозяйство. Был и заместителем сити-менеджера Пензы. Нередко именно он и его команда становились объектами нападок.

В июне 2017-го на сессии думы ставился вопрос о вотуме недоверия Юрию Олеговичу, даже предлагали провести голосование.

Но звучали в адрес Ильина и слова признательности от населения.

«Помощь какую мне оказали в лице Юрия Олеговича Ильина большую! В маневренном фонде нас ждали, во всем нам помогали. Я хочу им сказать большое спасибо!» - отметила родственница бывших жильцов дома № 35 на Ударной Наталья Анастафьева.

Импульсивный, энергичный, всегда на передовой. До прихода в городскую администрацию он возглавлял областное управление ЖКХ.

В администрации он работал в команде трех мэров: сначала - с Юрием Кривовым, затем - с Виктором Кувайцевым и немного - с Андреем Лузгиным.

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Гость|13.11.2019 18:45|

Отличная новость... Толку от Юрки как баба без юбки

Гость|13.11.2019 19:00|

не знаю.. нападок на него традиционно много. причем зачастую вообще не по делу, типа набережной или фонтана-это вотчина другого зама. а по факту уходит грамотный, деловой и правильный руководитель. хорошо, если поставят на его место не сильно хуже.

Гость|13.11.2019 19:12|

ничего не изменится

Гость|13.11.2019 19:12|

Это,что за дурища слезы благодарные льет?,может быть ей конкретно Ильин помог,другие жители Ударной 35,столько нервов с ним потратили.что благодарить...,это нонсенс.За маневренное жилье уж точно не его нужно благодарить,он к этому не имеет никакого отношения,он наоборот хотел чинить падающий дом,то окна первого этажа кирпичом заложить,то скобами скрепить.

Гость|13.11.2019 19:13|

Вот если бы их должности сокращалисЬ. когда они уходили, был бы толк. А так вместо одного трутня, дадут другого. Ничего не поменяется в буртасском княжестве.

Гость|13.11.2019 19:17|

мага агамагомедов вам все сделает

Гость|13.11.2019 19:18|

Гость писал(a):

чинить падающий дом,то окна первого этажа кирпичом заложить
25 лет вы про*ерали свой дом, а теперь о вас еще должны заботиться? жирно что-то

Гость|13.11.2019 19:22|

Гость писал(a):

мага агамагомедов вам все сделает
Вот поэтому Ильин и ушёл.Кто будет "Фунтом",и на кого всё повесят?

Гость|13.11.2019 19:24|

Гость писал(a):

мага агамагомедов вам все сделает

Вот поэтому Ильин и ушёл.Кто будет "Фунтом",и на кого всё повесят?

блин, думаешь на магу? мага ниувчем неувиноувен

Гость|13.11.2019 19:28|

Бегут крысы.

Гость|13.11.2019 19:29|

Дениска Леонтьев вместо Юрика справится. Дениске важно, чтобы машину персональную не отобрали. А так что экономика что ЖКХ, один х..й, все равно ничего не понимает

Гость|13.11.2019 19:31|

ну так как, мигалку то ему в подарок оставят, или он теперь как обычный гражданин, будет в, им же устроенных пробках торчать?

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