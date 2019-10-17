17.10.2019 | 15:19

В четверг, 17 октября, в Пензенской городской думе комиссия определила тех, кто будет участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации областного центра.

В конкурсную комиссию вошли глава Пензы Владимир Мутовкин, его заместители Иван Краснов и Олег Шаляпин, депутаты Жиганша Туктаров, Петр Чугай, Алексей Шуварин, первый зампред областного правительства - руководитель аппарата Лариса Рябихина, зампред правительства Василий Трохин и другие известные в Пензе и области лица.

Члены комиссии рассмотрели пакеты документов каждого из пяти претендентов на должность мэра. В итоге решение было таким: допустить к участию в конкурсе четверых кандидатов.

Это депутат Законодательного собрания Георгий Камнев, глава администрации Малосердобинского района Иван Кирюхин, заместитель главы администрации Пензы Денис Леонтьев и первый заместитель председателя регионального правительства Андрей Лузгин.

Юрию Вобликову в участии в конкурсе отказано.

«21 октября претенденты на должность главы администрации предстанут перед членами конкурсной комиссии. Те из них, кто будет допущен для участия в следующем этапе конкурса, на сессии городской Думы 25 октября расскажут депутатам свое видение развития областного центра, а также ответят на вопросы народных избранников», - сообщили в пресс-службе городской думы.