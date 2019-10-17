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Политика | Конкурсная комиссия отказала одному из претендентов на должность мэра Пензы

17.10.2019|15:19
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В четверг, 17 октября, в Пензенской городской думе комиссия определила тех, кто будет участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации областного центра.

В конкурсную комиссию вошли глава Пензы Владимир Мутовкин, его заместители Иван Краснов и Олег Шаляпин, депутаты Жиганша Туктаров, Петр Чугай, Алексей Шуварин, первый зампред областного правительства - руководитель аппарата Лариса Рябихина, зампред правительства Василий Трохин и другие известные в Пензе и области лица.

Члены комиссии рассмотрели пакеты документов каждого из пяти претендентов на должность мэра. В итоге решение было таким: допустить к участию в конкурсе четверых кандидатов.

Это депутат Законодательного собрания Георгий Камнев, глава администрации Малосердобинского района Иван Кирюхин, заместитель главы администрации Пензы Денис Леонтьев и первый заместитель председателя регионального правительства Андрей Лузгин.

Юрию Вобликову в участии в конкурсе отказано.

«21 октября претенденты на должность главы администрации предстанут перед членами конкурсной комиссии. Те из них, кто будет допущен для участия в следующем этапе конкурса, на сессии городской Думы 25 октября расскажут депутатам свое видение развития областного центра, а также ответят на вопросы народных избранников», - сообщили в пресс-службе городской думы.

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Гость|17.10.2019 15:40|

Ну что, таки будут митинги под лозунгами "Допускай!"?

Гость|17.10.2019 15:44|

И другие известные лица. Почти Артисты.

Гость|17.10.2019 15:44|

penzainform.ru писал(a):

Юрию Вобликову в участии в конкурсе отказано.
А может зря?

Марычев по буртасски, это этапажно!

Гость|17.10.2019 15:50|

А как же защита предпенсионного возраста? ПОЧЕМУ ОТКАЗАЛИ ЮРИКУ? Вот государство нигде не защищают. А между прочим Вы получаете з/п из наших карманов

Гость|17.10.2019 15:51|

Ни одного достойного кандидата. Ни одного специалиста по муниципальному управлению. Комсомолец Кувайцев был прям специалист.

Гость|17.10.2019 15:53|

А нам с вами не все равно кто будет? Что изменится?

Гость|17.10.2019 15:55|

Городское хозяйство мягко говоря в ж..е, от того кто будет у руля многое зависит.

Гость|17.10.2019 15:55|

penzainform.ru писал(a):

Юрию Вобликову в участии в конкурсе отказано
Действительно, а на каком основании?

Борода нечёсана, али глаза пучеглазые?

Гость|17.10.2019 16:03|

Да, подвела его борода, не клином потому что . По ГОСТу не прошла...

Гость|17.10.2019 16:09|

Вот уже какая то интрига, новенького из сундука достали .... а вдруг!

Гость|17.10.2019 16:16|

Не хочу обижать чудика в противогазе, но подвела его фамилия: уж больно похожа на рыбу к пиво. А пиво не все любят.

Имя: Гость
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