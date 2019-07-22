22.07.2019 | 09:28

В понедельник, 22 июля, на планерке в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев представил нового начальника регионального управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей - на прошлой неделе им был назначен Николай Сармин.

«Многие Николая Ивановича знают по совместной работе, деятельности: он был заместителем начальника полиции УМВД России по Пензенской области, и мы взаимодействовали в рамках наших полномочий», - заявил Иван Белозерцев.

По его словам, Николай Сармин всегда характеризовался положительно и именно поэтому он был приглашен на работу в областное правительство.

Предыдущий руководитель управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Валерий Муругов лишился своей должности в конце мая за пьяное вождение.