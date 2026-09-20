Проезд на аварийный мост в Грабово перекрыли

Подъехать к аварийному мосту в селе Грабово (Бессоновский район) стало невозможно: теперь на берегу стоит массивный бетонный блок. Фото и видео появились в Сети в субботу, 19 сентября.

Без единственной переправы через Суру остались жители улицы Засурской, поселков Ера, Николаевка и Колос, сообщили местные жители. Из вариантов - ехать по мосту завода «ГрАЗ» за плату либо по лесной дороге к М-5 и через Чемодановку с возвратом в Грабово (круг туда и обратно - около 140 км).

«Прошу обратить внимание общественности на эту проблему. Местная администрация бездействует многие годы», - написал подписчик группы «Пенза Новости».

По его словам, 18-го числа на мосту и около него работала техника, в итоге 2 пролета оказались повреждены. На приложенных фото видны сваленные нижние подпорки.

«Непонятно, чего нужно дождаться, чтобы уже нормально отремонтировать мост. Там живут дети, которые ходят через него в школу. Для многих семей автомобиль - необходимость, а ближайшие магазин и автобусная остановка находятся за мостом», - заключил сельчанин.

Переправа, соединявшая микрорайон с населением 400 человек с левобережьем, обветшала уже давно. Ее не обследовали с 2016 года - это установила областная прокуратура по итогам проверки после смертельного ДТП в декабре 2023-го. Тогда в реку слетела «Шевроле-Нива», водитель погиб на месте.

Выданное надзорным ведомством предписание осталось без исполнения. Суд признал бездействие властей незаконным.

В июле 2024 года жители села Грабово взялись за ремонт самостоятельно. Они пригнали кран и трактор, наняли сварщика и смогли поднять и выровнять бетонные блоки. Но в декабре проезд по мосту официально закрыли, признав его аварийным.

В июне 2025-го стало известно, что грабовцам не стоит надеяться на ремонт опасной переправы. Подготовка проектно-сметной документации на реконструкцию сооружения требует денег, а их в бюджете сельсовета нет.