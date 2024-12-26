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Общество

В селе Грабово закрыли для движения опасный мост

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В селе Грабово Бессоновского района закрыли мост. Когда переправа возобновит работу, неизвестно. Решение ударило по жителям улицы Засурской.

«Пенсионеры, дети, рабочие - все в объезд по технической дороге, через лес и М-5. Теперь дорога займет не 1,5 км, а все 60», - возмутилась сельчанка Наталья Г. в местной группе во «ВКонтакте».

Она рассказала о ситуации и на странице губернатора в той же соцсети.

«Помогите нам! Больше 300 человек оставили с большой проблемой - можно сказать, с бедой», - обратилась женщина к главе региона.

Ей ответил представитель администрации Бессоновского района. Он сообщил, что по решению суда провели экспертизу сооружения. Специалисты составили заключение, где сказано: мост находится в аварийном состоянии.

«Рекомендовано вводить полный запрет на передвижение по мосту автотранспортных средств», - пояснил представитель администрации.

Он добавил, что жители могут пользоваться альтернативным подъездом к улице Засурской и поселку Ера - через трассу М-5. Кроме того, прорабатывается вопрос о допуске на мост АО «Завод ГрАЗ».

«Без включения в государственную программу администрация не в состоянии осуществить капитальный ремонт, а тем более строительство нового сооружения за счет средств бюджета Грабовского сельсовета», - сообщается в ответе.

Мост в Грабове много лет пребывал в аварийном состоянии. Администрация сельсовета не проводила обследований с момента оформления права собственности в 2016 году. В декабре 2023-го на нем случилось смертельное ДТП.

Летом 2024-го жители села отремонтировали сооружение своими силами. Они подняли и выровняли бетонные блоки, установили перила и заграждения от грузовых машин.

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Источник — фото Натальи Гусевой, группа «Подслушано Грабово»
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