В Шемышейке суд оштрафовал юного водителя BMW за неповиновение

Из жизни

В Шемышейке суд оштрафовал юного водителя BMW за неповиновение
Печать
Max

20-летнего жителя Шемышейки наказали за неповиновение требованию полицейского. Он отказался снимать тонировку со стекол своего BMW 530i.

20 августа сотрудник Госавтоинспекции выдал молодому водителю письменное требование прекратить эксплуатацию автомобиля, пока тот не удалит слишком темную пленку с передних боковых стекол.

Документ вступил в силу с 30 августа. Нарушитель его проигнорировал, сообщили в Шемышейском районном суде.

Вечером 15 сентября молодого человека снова заметили на дороге за рулем того же BMW. В отношении него составили протокол.

Суд признал водителя виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции и оштрафовал на 3 000 рублей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
тонировка суд водитель
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!