В Шемышейке суд оштрафовал юного водителя BMW за неповиновение

20-летнего жителя Шемышейки наказали за неповиновение требованию полицейского. Он отказался снимать тонировку со стекол своего BMW 530i.

20 августа сотрудник Госавтоинспекции выдал молодому водителю письменное требование прекратить эксплуатацию автомобиля, пока тот не удалит слишком темную пленку с передних боковых стекол.

Документ вступил в силу с 30 августа. Нарушитель его проигнорировал, сообщили в Шемышейском районном суде.

Вечером 15 сентября молодого человека снова заметили на дороге за рулем того же BMW. В отношении него составили протокол.

Суд признал водителя виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции и оштрафовал на 3 000 рублей.