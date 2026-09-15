Пензячку обязали заплатить за слишком быструю продажу автомобиля

Жительницу Пензы через суд обязали доплатить утилизационный сбор за ввезенный из-за границы автомобиль: она слишком быстро его продала.

Женщина приобрела Volkswagen Passat в конце 2022 года и при ввозе машины в Россию оплатила утильсбор по льготной ставке, предусмотренной для физлиц, которые купили автомобиль для себя. Однако в январе 2023-го пензячка продала Volkswagen жительнице Мордовии.

«Саратовская таможня обратилась в Октябрьский районный суд г. Пензы с административным иском, указав, что автомобиль был приобретен с целью последующей реализации, это служит основанием для пересчета утилизационного сбора», - сообщили в областном суде.

Плательщиками в таком случае являются все, в чьем владении машина находилась после ввоза в страну. Таможня попросила взыскать с продавца и покупателя Volkswagen Passat солидарно доплату утилизационного сбора в размере 308 600 рублей.

Жительница Мордовии указала, что купила автомобиль по объявлению в интернете и не должна платить утильсбор, но этот довод признали несостоятельным.

«Транспортное средство было продано в кратчайший срок без постановки на учет в ГИБДД МВД России. Первичная регистрация автомобиля была осуществлена не на плательщика утилизационного сбора, а на покупательницу, которая не проявила должную степень осмотрительности, не проверила правильность исчисления и уплаты утилизационного сбора на ввезенный автомобиль. Данное обстоятельство стало основанием для ее привлечения к солидарной ответственности», - пояснили в суде.

Коллегия по административным делам Пензенского областного суда признала решение законным.