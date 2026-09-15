В Октябрьском районе нашли 7 опасных для пензенцев колодцев

В Октябрьском районе Пензы сотрудники прокуратуры проверили состояние смотровых колодцев, за которые отвечает Горводоканал. 7 объектов оказались опасными для пешеходов.

Надзорное ведомство выявило разрушение примыканий к колодцам и их провалы.

Генеральному директору Горводоканала внесли представление.

«В отношении ответственного должностного лица компании возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 3.14 Кодекса Пензенской области об административных правонарушениях (нарушение требований правил благоустройства территории муниципального образования Пензенской области к содержанию инженерных сооружений и коммуникаций)», - сообщили в региональной прокуратуре.

Акты реагирования рассматриваются. Надзорный орган контролирует устранение нарушений.