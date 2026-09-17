В Пензенском районе 32 работникам задерживали зарплату

В Пензенском районе индивидуального предпринимателя, занятого в сфере, близкой к строительной, оштрафовали за нарушение трудового законодательства.

По данным областной прокуратуры, с февраля по апрель 32 работникам задерживали выдачу зарплаты.

«В целях восстановления трудовых прав граждан, а также недопущения впредь нарушений законодательства об оплате труда прокурор внес индивидуальному предпринимателю представление», - сообщили в надзорном ведомстве.

Работодателю назначили штраф в размере 1 000 рублей.

Ранее в Пензе завели уголовное дело на руководителя предприятия по производству строительных металлоконструкций. Один из работников с ноября 2025 года по февраль 2026-го года не получал зарплату, общая сумма долга превысила 64 000 рублей.