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Происшествия

Смертельное ДТП в Грабове: «Шевроле-Нива» вылетела с моста

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Поздним вечером во вторник, 26 декабря, в Бессоновском районе случилось смертельное ДТП с участием легкового автомобиля.

По предварительным данным, около 23:00 напротив дома № 2 на улице Засурской в селе Грабово 42-летний водитель автомобиля «Шевроле-Нива» потерял управление. Машина врезалась в препятствие, а затем вылетела с моста.

«В результате происшествия водитель автомобиля от полученных телесных повреждений скончался на месте», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

7 октября в Пензе с моста, соединяющего проспект Победы и улицу Ленина, упал автомобиль Mazda CX-7. 37-летний водитель и его 39-летний пассажир от полученных травм скончались на месте.

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