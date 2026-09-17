Участник СВО с помощью прокуратуры добился выплаты для дочери

Из жизни

Участник СВО с помощью прокуратуры добился выплаты для дочери
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В Вадинске 6-летнюю дочь участника специальной военной операции оставили без положенной выплаты. Изменить ситуацию удалось с помощью прокуратуры.

«Участник СВО обратился за предоставлением единовременной денежной выплаты, предусмотренной для несовершеннолетних детей военнослужащих, однако соответствующее решение принято не было», - рассказали в надзорном органе.

После вмешательства прокуратуры меру соцподдержки назначили. Выплата для ребенка была произведена - 50 000 рублей.

Ранее пензячка обратилась в надзорный орган и добилась, чтобы ее дочери перечислили деньги, положенные в случае гибели отца - участника СВО.

Женщина родила девочку после расторжения брака, поэтому получила отказ при обращении за выплатой. Она пошла в прокуратуру и добилась денег для ребенка.

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