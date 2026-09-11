Пензячка добилась выплаты денег после смерти бывшего мужа на СВО

Из жизни

Пензячка добилась выплаты денег после смерти бывшего мужа на СВО
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Пензячка добилась, чтобы ее ребенку выплатили деньги, положенные в случае гибели отца - участника специальной военной операции.

Женщина родила дочь уже после расторжения брака, поэтому получила отказ при обращении за предоставлением мер социальной поддержки.

Она рассчитывала на часть региональной выплаты, полагающейся в случае гибели бойца и составляющей 1 миллион рублей.

Получив отказ, горожанка пожаловалась в прокуратуру. Надзорный орган провел проверку и пришел к выводу, что социальные права ребенка были нарушены.

После принятых мер деньги были выплачены, уточнили в областной прокуратуре.

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