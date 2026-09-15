Пензячка получит 800 000 рублей за смерть отца в частной клинике

Пензячка добилась взыскания компенсации морального вреда после смерти отца в ртищевской больнице (Саратовская область).

17 августа 2023 года в послеобеденное время мужчина почувствовал себя плохо и в тот же день обратился за помощью в частное медицинское учреждение. Дежурный врач осмотрел его и принял решение о госпитализации в неврологическое отделение.

Анализы у пациента взяли только на следующий день, тогда же впервые провели УЗИ. Хирург осмотрел больного и назначил ФГС на 21-е число.

Утром 20 августа пензячке по телефону сообщили, что ее отец скончался.

Росздравнадзор во время проверки учреждения выявил многочисленные нарушения сотрудниками больницы лицензионных требований; несоблюдение порядка оказания помощи взрослому населению по профилям «хирургия», «анестезиология и реаниматология». Кроме того, отсутствовали условия для оказания экстренной помощи по этим профилям.

По факту смерти пациента было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия выяснилось, что хирург не обнаружил у мужчины перфоративную язву луковицы 12-перстной кишки. Из-за неправильного диагноза пациент, не получивший должного лечения, умер.

26 декабря 2025 года Ртищевский районный суд признал врача виновным в преступлении и назначил ему соответствующее наказание.

Дочь обратилась в Железнодорожный районный суд Пензы с требованием взыскать с больницы 2 000 000 рублей в ее пользу в качестве компенсации морального вреда, причиненного смертью отца.

Ее иск был удовлетворен частично - женщина должна получить 800 000 рублей, уточнили в пресс-службе суда.