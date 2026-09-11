Владельца земетчинской группы в соцсети наказали за рекламу

Владельца группы «Подслушано в Земетчино» в соцсети оштрафовали за рекламный пост.

Информацию разместил житель поселка, он хотел продвинуть на рынке мебель. Однако пост не имел необходимого идентификатора, креатив не был зарегистрирован в Едином реестре интернет-рекламы, что является нарушением законодательства.

Владельца группы привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 30 000 рублей.

Мужчина счел наказание слишком строгим. Он подал жалобы сначала в Ленинский районный суд Пензы, затем - в апелляционную инстанцию областного суда.

По его мнению, правонарушение не привело к причинению вреда жизни и здоровью людей, не угрожает безопасности государства. Назначенный штраф является значительным для мужчины и грозит финансовыми трудностями для его семьи.

«Две судебные инстанции не нашли оснований для замены назначенного наказания на более мягкое - предупреждение, сославшись на то, что распространение рекламы вопреки действующему законодательству влечет нарушение единства экономического пространства Российской Федерации, добросовестности конкуренции, способствует совершению противоправных деяний в налоговой сфере», - сообщили в Пензенском областном суде.