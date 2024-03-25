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Общество

В Грабове проигнорировали требование починить опасный мост

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В Бессоновском районе суд признал незаконным бездействие администрации Грабовского сельсовета, которая не проводила обследование моста через Суру.

Переправа соединяет правобережье, где проживает около 400 человек, с левобережьем. Вынужденные пользоваться ею сельчане боятся за себя и близких.

«О какой безопасности тут идет речь, на него [мост] смотреть страшно, не то что ходить. Сколько еще должно произойти трагедий... Как ребенка отпустить в школу... Как старикам добыть себе хлеба... Как скорой помощи проехать и спасти жизнь человеку...» - возмутилась жительница Грабова Татьяна, обратившаяся в «ПензаИнформ».

Три месяца назад, 26 декабря, там произошло смертельное ДТП. 42-летний водитель Chevrolet Niva, проезжая по мосту поздним вечером, не справился с управлением. Машина врезалась в препятствие и слетела в воду. Мужчина погиб на месте.

После ДТП районная прокуратура проверила, насколько объект безопасен, и выяснила, что его владелец - сельсовет - не обследовал мост с момента оформления права собственности в 2016 году.

«Установлено наличие на проезжей части автомобильных дорог на улицах Красноармейской, Засурской и Спиртозаводской уплотненного снега (снежного наката) и ледяных образований, отсутствие дорожных знаков, частичное отсутствие элементов пешеходного ограждения мостового сооружения», - сообщила в январе старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Тогда было внесено представление об устранении нарушений, однако администрация не исполнила требования.

«Суд, изучив доказательства, пришел к выводу о том, что бездействие со стороны администрации Грабовского сельсовета является существенным, поскольку обязанность по осуществлению дорожной деятельности, содержанию дорог местного значения в силу закона возложена на органы местного самоуправления, каковым в рассматриваемом случае является администрация Грабовского сельсовета, в связи с чем административный иск является обоснованным и подлежит удовлетворению», - пояснили в пресс-службе Бессоновского районного суда.

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Источник — фото областной прокуратуры
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