На состояние детской площадки на ул. Урицкого пожаловались в прокуратуру

Из жизни

На состояние детской площадки на ул. Урицкого пожаловались в прокуратуру
Печать
Max

В Пензе детскую площадку возле многоквартирного дома № 62 на улице Урицкого привели в нормативное состояние после вмешательства прокуратуры.

В надзорный орган обратилась местная жительница. Проверка показала: площадка находится в ненадлежащем техническом состоянии.

«На металлических конструкциях игрового оборудования имелась коррозия, а на элементах из древесины - задиры, отщепы и сколы, концы болтовых соединений в местах крепления защищены не были, информационная табличка (с правилами и возрастными ограничениями, а также номерами экстренных служб) отсутствовала», - перечислили в областной прокуратуре.

На состояние детской площадки на ул. Урицкого пожаловались в прокуратуру

Контролировать техническое состояние элементов должно товарищество собственников жилья «Сура».

Прокурор внес представление председателю ТСЖ. По результатам его рассмотрения все нарушения были устранены.

На состояние детской площадки на ул. Урицкого пожаловались в прокуратуру

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
площадка дети прокуратура
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!