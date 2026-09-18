На состояние детской площадки на ул. Урицкого пожаловались в прокуратуру

В Пензе детскую площадку возле многоквартирного дома № 62 на улице Урицкого привели в нормативное состояние после вмешательства прокуратуры.

В надзорный орган обратилась местная жительница. Проверка показала: площадка находится в ненадлежащем техническом состоянии.

«На металлических конструкциях игрового оборудования имелась коррозия, а на элементах из древесины - задиры, отщепы и сколы, концы болтовых соединений в местах крепления защищены не были, информационная табличка (с правилами и возрастными ограничениями, а также номерами экстренных служб) отсутствовала», - перечислили в областной прокуратуре.

Контролировать техническое состояние элементов должно товарищество собственников жилья «Сура».

Прокурор внес представление председателю ТСЖ. По результатам его рассмотрения все нарушения были устранены.