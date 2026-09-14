Пензенец напрасно пошел на хитрость перед конфискацией автомобиля

Из жизни

Пензенец напрасно пошел на хитрость перед конфискацией автомобиля
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В Пензе осудили 38-летнего мужчину, который продал машину, подлежащую конфискации.

В марте этого года горожанин был пойман пьяным за рулем Toyota Corolla на улице Медицинской, при этом ранее он уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением прав на 2 года и конфискацией автомобиля.

Предвидя это, горожанин пошел на хитрость: в процессе следствия он продал машину за 55 000 рублей, полагая, что с него взыщут именно столько по договору купли-продажи.

Однако во время экспертизы была установлена реальная стоимость транспортного средства - 677 350 рублей. Ее пензенцу и придется вернуть, уточнили в областной прокуратуре.

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