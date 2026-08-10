Туалет на набережной в центре Пензы закрыли до осени

Бесплатный стационарный туалет на набережной Суры в центре Пензы снова не работает. В прикрепленном объявлении указано: он откроется к 1 сентября, а сейчас идет плановый ремонт.

Горожанин, приславший фотографии изданию PenzaInform.ru, уточнил, что рядом поставлен биотуалет. Но вечером 7 августа, к примеру, он находился в таком состоянии, что пользоваться им никто не решился бы.

Бесплатный туалет на набережной открыли в сентябре 2023 года - 2 модуля по 2 секции в каждом: 4 женские кабинки, 2 мужские и 3 писсуара. Однако работает уборная нечасто, и так повелось с самого начала.

В 2023-м хулиганы почти сразу разрисовали стену и сорвали с петель дверь в одной из кабинок. Затем несознательные граждане забили бумагой унитаз. Потом снова разрисовали мужскую кабинку и вышибли дверь в женской.

В начале октября 2023 года кабинки закрыли. Через месяц, в ноябре, у туалетов на набережной заработали камеры видеонаблюдения. Снаружи закрепили 4 устройства, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».

Однако жалобы в соцсетях на недоступность туалета продолжали поступать. Последняя была в июне - горожане обратили внимание, что работает только одна кабинка.

Представитель мэрии во «ВКонтакте» пояснял: из-за того что «некоторые посетители не соблюдают правила пользования общественными удобствами и не относятся должным образом к предоставляемым бесплатно культурно-бытовым благам», происходят частые поломки. Туалеты закрывают на плановое техническое обслуживание.