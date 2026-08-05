Жительница Кузнецкого района отстояла свою репутацию в суде

Жительница Кузнецкого района защитила репутацию, честь и достоинство в суде.

В 2024 году знакомая написала в администрацию Явлейского сельсовета заявление, в котором солгала о том, что женщина выпускает своих коз, так что те бесконтрольно гуляют по чужим дворам и огородам; привязывает собаку рядом с дорогой, из-за чего страшно проходить мимо. Кроме того, из-за нее на улице якобы часто пахнет жженым навозом по вечерам.

Кузнечанку это оскорбило, и она обратилась в полицию, потребовав привлечь знакомую к уголовной ответственности за клевету.

В возбуждении дела женщине отказали из-за отсутствия состава преступления, однако во время проверки опросили соседей, которые не подтвердили информацию, указанную в заявлении.

Уязвленная сельчанка обратилась в суд в надежде защитить свою честь и взыскать с обидчицы компенсацию морального вреда.

В итоге ответчицу обязали опровергнуть ложные сведения путем подачи нового заявления в администрацию Явлейского сельсовета и выплатить истице 10 000 рублей компенсации, сообщили в Кузнецком районном суде.