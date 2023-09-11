Пензенцы забили унитаз в новом туалете на набережной Суры

11.09.2023 | 12:19

Туалет на набережной Суры вновь пострадал от хулиганов, отдыхавших у реки. В минувшие выходные несознательные граждане забили бумагой сантехническое устройство, сообщили в администрации Пензы.

Мэрия разместила на своих страницах в соцсетях запись, на которой видно залитый водой пол кабинки.

«Просим пензенцев бережно относиться к благоустройству, поддерживать чистоту и порядок!» - обратилась администрация к населению.

Открытия новых уборных горожане ждали несколько месяцев. Существующих биотуалетов было недостаточно, к тому же их состояние и исходящий от них запах вызывали раздражение у пензенцев.

Почти сразу же, как только на набережной заработали более комфортные бесплатные уборные (с раковинами, сушилкой для рук, емкостью для жидкого мыла), пензенцы разрисовали стену и сорвали с петель дверь в одной из кабинок.