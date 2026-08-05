В Пензе росгвардейцы помогли мужчине, потерявшему дорогу домой

Во вторник, 4 августа, в Пензе росгвардейцы помогли дезориентированному пенсионеру, неспособному самостоятельно добраться до дома.

Правоохранители получили сигнал о том, что на улице Чаадаева может находиться 72-летний мужчина, которого потеряли родственники.

Во время патрулирования пенсионера с похожими приметами нашли на улице Кордон Сурка, неподалеку от лесополосы.

Пожилой мужчина не ориентировался в окружающей обстановке, не мог объяснить, где он и куда направляется.

«Росгвардейцы убедились, что пенсионеру не требуется медицинская помощь, после чего доставили его в территориальный отдел полиции для дальнейшей связи с родственниками», - отметили в региональном управлении Росгвардии.