В поселке Беково нашли слетка белого аиста

Из жизни

В поселке Беково нашли слетка белого аиста
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В поселке Беково на территорию частного дома попал слеток белого аиста, занесенного в Красную книгу Пензенской области. О необычном событии утром в среду, 5 августа, рассказали в региональном минлесхозе.

Слеток - это молодая птица, которая уже покинула гнездо, но еще не научилась полноценно летать. Само гнездо располагается всего в 50 м от огорода, где аиста нашли.

В министерстве напомнили о запрете самостоятельно изымать такую птицу.

Сейчас за слетком ведут наблюдение. Птице обеспечивают необходимый уход: подкармливают, охраняют от хищников.

Белый аист - редкий для региона перелетно-гнездящийся вид. Это крупное пернатое с длинными ногами, клювом и шеей, покрытое белыми перьями с окантовкой крыльев черными маховыми. В Пензенскую область аисты прилетают в начале апреля и селятся одиночными парами. Птиц видели в Бековском, Белинском, Сердобском, Каменском и Земетчинском районах.

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