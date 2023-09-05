Новые туалеты на набережной Суры испортили хулиганы

Туалеты на обновленном участке набережной Суры пострадали от действий хулиганов. Кабинки открылись на днях.
Они бесплатные. Оснащены раковинами, сушилкой для рук, имеется и емкость для жидкого мыла.
«К сожалению, по информации обслуживающей организации, в первые дни эксплуатации объекты подверглись действиям вандалов. Несознательные граждане разрисовали стену и сорвали с петель дверь в одной из кабинок», - рассказали в пресс-службе мэрии.
В администрации города обратились к пензенцам с просьбой бережно относиться к муниципальному имуществу.
Открытия новых уборных горожане ожидали несколько месяцев. Существующих биотуалетов было недостаточно, кроме того раздражение у пензенцев вызывает их состояние и исходящий от кабинок запах.
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