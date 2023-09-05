Сетевое издание|18+|Вторник|5 сен 2023|10:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Новые туалеты на набережной Суры испортили хулиганы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Туалеты на обновленном участке набережной Суры пострадали от действий хулиганов. Кабинки открылись на днях.

Они бесплатные. Оснащены раковинами, сушилкой для рук, имеется и емкость для жидкого мыла.

«К сожалению, по информации обслуживающей организации, в первые дни эксплуатации объекты подверглись действиям вандалов. Несознательные граждане разрисовали стену и сорвали с петель дверь в одной из кабинок», - рассказали в пресс-службе мэрии.

В администрации города обратились к пензенцам с просьбой бережно относиться к муниципальному имуществу.

Открытия новых уборных горожане ожидали несколько месяцев. Существующих биотуалетов было недостаточно, кроме того раздражение у пензенцев вызывает их состояние и исходящий от кабинок запах.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте