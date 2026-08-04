В Сосновоборске за падение наледи с крыши дома назначили штраф

В Сосновоборске генерального директора обслуживающей организации оштрафовали за сход наледи с крыши, в результате которого пострадал человек.

ЧП случилось 15 марта этого года на улице Калинина. 59-летняя жительница поселка была в гостях у сына в доме № 129а. Когда она выходила из подъезда, сверху упали подтаявшие на солнце глыбы снега и льда.

По счастливой случайности женщина избежала тяжелых травм: основная масса рухнула рядом.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, возбудили уголовное дело.

Как установило следствие, директор обслуживающей организации (женщина) знала, что на крыше скопились снег и наледь, но регулярную очистку не организовала.

На суде ответчица признала вину. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей, он уже уплачен, уточнили в областной прокуратуре.