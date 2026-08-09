В Пензе микроавтобус с детьми застрял посреди Арбековского пролива

В воскресенье, 9 августа, в легендарном Арбековском проливе - участке у гипермаркета «Лемана Про» между проспектами Победы и Строителей - застрял микроавтобус с детьми. Пензенцы не зря зовут эту улицу Гидроударной.

После сильного дождя часть областного центра затопило. Традиционно самой впечатляющей ситуация оказалась в Ближнем Арбекове.

Водитель микроавтобуса со знаком «Дети» не учел обстоятельств и застрял посреди «пролива».

Некоторое время простояв на месте, мужчина принял решение эвакуировать детей на сушу - стал переносить их на тротуар, взвалив на плечо. Вскоре ему на помощь пришли неравнодушные прохожие.

Когда все юные пассажиры были спасены, мужчины дружно вытолкали микроавтобус из воды.

Ранее глава Пензы Олег Денисов сообщил, что мобильные бригады «Пензавтодора» очищают ливнеприемные решетки, чтобы ликвидировать подтопления в городе. Вода затянула туда мусор, листья и ветки.