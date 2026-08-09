В Пензе микроавтобус с детьми застрял посреди Арбековского пролива

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В Пензе микроавтобус с детьми застрял посреди Арбековского пролива
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В воскресенье, 9 августа, в легендарном Арбековском проливе - участке у гипермаркета «Лемана Про» между проспектами Победы и Строителей - застрял микроавтобус с детьми. Пензенцы не зря зовут эту улицу Гидроударной.

В Пензе микроавтобус с детьми застрял посреди Арбековского пролива

После сильного дождя часть областного центра затопило. Традиционно самой впечатляющей ситуация оказалась в Ближнем Арбекове.

Водитель микроавтобуса со знаком «Дети» не учел обстоятельств и застрял посреди «пролива».

В Пензе микроавтобус с детьми застрял посреди Арбековского пролива

Некоторое время простояв на месте, мужчина принял решение эвакуировать детей на сушу - стал переносить их на тротуар, взвалив на плечо. Вскоре ему на помощь пришли неравнодушные прохожие.

В Пензе микроавтобус с детьми застрял посреди Арбековского пролива

Когда все юные пассажиры были спасены, мужчины дружно вытолкали микроавтобус из воды.

В Пензе микроавтобус с детьми застрял посреди Арбековского пролива

Ранее глава Пензы Олег Денисов сообщил, что мобильные бригады «Пензавтодора» очищают ливнеприемные решетки, чтобы ликвидировать подтопления в городе. Вода затянула туда мусор, листья и ветки.

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