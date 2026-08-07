Аварийный дом на ул. 9 Января в Пензе привлек внимание главы СКР

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Аварийный дом на ул. 9 Января в Пензе привлек внимание главы СКР
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Глава СКР Александр Бастрыкин ждет доклада по уголовному делу о нерасселении аварийного дома на улице 9 Января в Пензе.

Здание № 9 построили в 1955 году. Сейчас оно находится в плачевном состоянии: фасад и межэтажные конструкции разрушаются, в стенах появились трещины. В одной из квартир рухнул потолок.

Дом признали аварийным в 2017 году, жителей необходимо расселить, однако до сих пор им не предоставлены благоустроенные помещения. Обращения в различные инстанции не дали результатов.

В региональном СУ СКР возбудили уголовное дело.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Пензенской области Ивана Свечникова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, а также мерах, принимаемых к реализации прав жильцов аварийного дома на благоустроенное жилье», - сообщили в СКР.

Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.

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