На ул. Пушкина спасатели помогли девушке вернуться на балкон

Из жизни

На ул. Пушкина спасатели помогли девушке вернуться на балкон
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В воскресенье, 9 августа, пензенские спасатели пришли на помощь девушке, оказавшейся в затруднительной ситуации.

Горожанка спрыгнула с балкона дома на улице Пушкина, оказалась на крыше магазина и поняла, что не может ни спуститься вниз, ни забраться обратно в квартиру.

Очевидец сообщил о случившемся в областной пожарно-спасательный центр.

Специалисты приехали на место, по лестнице поднялись на крышу магазина и помогли девушке вернуться на балкон.

13 июля на улице Ульяновской в похожей ситуации оказался 8-летний мальчик. Он забрался на крышу пристройки к жилому дому, а спуститься самостоятельно не мог. Спасатели подогнали спецавтомобиль вплотную к сооружению и спустили ребенка сначала на крышу машины, а оттуда на землю.

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