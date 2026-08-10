На ул. Пушкина спасатели помогли девушке вернуться на балкон

В воскресенье, 9 августа, пензенские спасатели пришли на помощь девушке, оказавшейся в затруднительной ситуации.

Горожанка спрыгнула с балкона дома на улице Пушкина, оказалась на крыше магазина и поняла, что не может ни спуститься вниз, ни забраться обратно в квартиру.

Очевидец сообщил о случившемся в областной пожарно-спасательный центр.

Специалисты приехали на место, по лестнице поднялись на крышу магазина и помогли девушке вернуться на балкон.

13 июля на улице Ульяновской в похожей ситуации оказался 8-летний мальчик. Он забрался на крышу пристройки к жилому дому, а спуститься самостоятельно не мог. Спасатели подогнали спецавтомобиль вплотную к сооружению и спустили ребенка сначала на крышу машины, а оттуда на землю.