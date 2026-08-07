Попавшая в ДТП автолюбительница заплатит за снесенное ограждение

В Колышлейском районе с автолюбительницы взыскали ущерб, причиненный в результате ДТП.
Авария случилась в январе этого года. Женщина за рулем Audi ехала по трассе М-4 Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск и не справилась с управлением.
Иномарка врезалась в барьерное ограждение, принадлежащее компании «Российские автомобильные дороги». 8 метров конструкции оказались повреждены.
Компания направила автолюбительнице претензию о добровольной уплате суммы ущерба, однако документ остался без удовлетворения. Это и явилось причиной обращения в суд.
Компания потребовала взыскать с женщины 54 510 рублей.
Суд исследовал материалы дела и представленные доказательства и в полном объеме удовлетворил иск.
Пока решение в силу не вступило, сообщили в Колышлейском районном суде.