Попавшая в ДТП автолюбительница заплатит за снесенное ограждение

В Колышлейском районе с автолюбительницы взыскали ущерб, причиненный в результате ДТП.

Авария случилась в январе этого года. Женщина за рулем Audi ехала по трассе М-4 Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск и не справилась с управлением.

Иномарка врезалась в барьерное ограждение, принадлежащее компании «Российские автомобильные дороги». 8 метров конструкции оказались повреждены.

Компания направила автолюбительнице претензию о добровольной уплате суммы ущерба, однако документ остался без удовлетворения. Это и явилось причиной обращения в суд.

Компания потребовала взыскать с женщины 54 510 рублей.

Суд исследовал материалы дела и представленные доказательства и в полном объеме удовлетворил иск.

Пока решение в силу не вступило, сообщили в Колышлейском районном суде.