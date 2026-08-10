В Пензе в частный дом заползла ядовитая змея

Из жизни

В Пензе в частный дом заползла ядовитая змея
Печать
Max

Пензенские спасатели помогли жителям частного дома на улице 40 лет Октября (Кривозерье) избавиться от ядовитой змеи.

Гадюка была обнаружена в субботу, 8 августа. Горожане сообщили об этом в службу 112, оттуда сигнал поступил в областной пожарно-спасательный центр.

Работники поймали гадюку специальным инструментом и затем выпустили ее в естественную среду обитания, уточнили в ППСЦ.

При встрече со змеей нельзя делать резких движений (она воспримет их как угрозу) и пытаться поймать или отогнать ее палкой. Если пресмыкающееся не уползает, нужно аккуратно отойти назад.

Чтобы змеи не заводились на участке, необходимо регулярно косить траву, убирать мусор и не оставлять кучи растительных остатков.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
змея гадюка спасатель
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!