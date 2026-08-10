В Пензе в частный дом заползла ядовитая змея

Пензенские спасатели помогли жителям частного дома на улице 40 лет Октября (Кривозерье) избавиться от ядовитой змеи.

Гадюка была обнаружена в субботу, 8 августа. Горожане сообщили об этом в службу 112, оттуда сигнал поступил в областной пожарно-спасательный центр.

Работники поймали гадюку специальным инструментом и затем выпустили ее в естественную среду обитания, уточнили в ППСЦ.

При встрече со змеей нельзя делать резких движений (она воспримет их как угрозу) и пытаться поймать или отогнать ее палкой. Если пресмыкающееся не уползает, нужно аккуратно отойти назад.

Чтобы змеи не заводились на участке, необходимо регулярно косить траву, убирать мусор и не оставлять кучи растительных остатков.