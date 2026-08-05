Зареченка решила получить миллион рублей за падение в автобусе

В Заречном АО «Автотранс» обязали компенсировать моральный вред пассажирке городского автобуса, пострадавшей в ДТП.

Осенью 2023 года женщина упала в салоне из-за резкого маневра водителя. Перед пешеходным переходом он снизил скорость, чтобы пропустить людей; именно в этот момент пассажирка, вставшая со своего места, подошла к дверям и убрала руку с поручня.

Здоровью зареченки был нанесен тяжкий вред, что подтверждается судебно-медицинской экспертизой.

По страховке, имевшейся тогда у АО «Автотранс», пострадавшей выплатили 500 000 рублей. Такую же сумму женщина в суде потребовала в качестве компенсации морального вреда.

Иск удовлетворили частично: в пользу горожанки взыскали 120 000 рублей, сообщили в Зареченском городском суде.