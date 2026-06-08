Необычный режим работы туалета на набережной объяснили

В общественном туалете на набережной Суры, у подвесного моста, работает только одна кабинка, обратил внимание в соцсети «ВКонтакте» житель Пензы. Почему санузел функционирует в таком режиме, пояснили в городской администрации.

В мэрии утверждают, что работает половина кабинок.

«Однако все они (как открытые, так и закрытые) находятся в стадии технического обслуживания и ремонта. В связи с тем что некоторые посетители не соблюдают правила пользования общественными удобствами и не относятся должным образом к предоставляемым бесплатно культурно-бытовым благам, что приводит к частым поломкам, вторая половина кабинок временно закрыта для проведения планового технического обслуживания», - пояснил представитель администрации во «ВКонтакте».

По его словам, режим работы открытых кабинок - с 8:00 до 20:00. Но даже в это время их могут временно закрывать на ремонт по технической необходимости.

Бесплатные туалеты на набережной открыли в сентябре 2023 года. Подрядчик установил 2 модуля по 2 секции в каждом: 4 женские кабинки, 2 мужские и 3 писсуара. Были предусмотрены раковины, зеркала, емкости для жидкого мыла, сушилки для рук.

Однако долго туалеты не проработали. Почти сразу хулиганы разрисовали стену и сорвали с петель дверь в одной из кабинок. Затем несознательные граждане забили бумагой унитаз. Потом снова разрисовали мужскую кабинку и вышибли дверь в женской.

В начале октября 2023 года кабинки закрыли.

Через месяц, в ноябре, у туалетов на набережной заработали камеры видеонаблюдения. Снаружи закрепили 4 устройства, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».

Однако жалобы на недоступность туалета продолжали поступать. В сентябре 2024 года пензенцы писали, что модули на набережной периодически оказываются недоступны. В мэрии поясняли, что блоки закрывают для очистки, санитарной обработки или ремонта.