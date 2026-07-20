В Кузнецке руководителя фирмы оштрафовали на 1 млн за взятку

В Кузнецке руководитель предприятия попался на взятке.

Схему раскрыла городская прокуратура во время проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции.

В декабре 2025 года глава компании, выпускающей поролон для мебели, передал уполномоченным лицам имущество на сумму более 255 000 рублей.

Вознаграждение предлагалось за сокрытие выявленных в деятельности организации нарушений закона.

По результатам рассмотрения административного дела фирму оштрафовали на 1 000 000 рублей, сообщили в областной прокуратуре.