В Заречном лишили прав 79-летнего водителя, сбившего мотоциклиста

79-летнего зареченца, который 30 марта сбил мотоциклиста на улице Строителей, лишили водительских прав.

ДТП случилось в 19:45. Пенсионер находился за рулем «Лады-Весты» и поворачивал налево. При этом он не занял крайнее положение на проезжей части и не уступил дорогу 27-летнему мотоциклисту, который ехал прямо в попутном направлении, сообщает gorodz.info со ссылкой на Зареченский городской суд.

Произошло столкновение. Водитель автомобиля не пострадал, второй участник аварии получил травмы средней тяжести.

В суде мотоциклист признался, что не помнит момента ДТП. Он пришел в сознание только на третьи сутки. Пенсионер с ним на связь не выходил.

Пострадавший попросил лишить пожилого мужчину права управления транспортными средствами на 2 года. Суд выбрал другой срок - 1 год и 6 месяцев.