Гастроэнтеролог назвал самые полезные способы заготовки ягод

Наиболее полезные домашние методы заготовки ягод - заморозка (в идеале шоковая) и бережная сушка в дегидрататоре. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов в беседе с aif.ru.

Первый способ позволяет сохранить до 80-90% витаминов, в том числе С, крайне чувствительный к термообработке. Остаются стабильными и антиоксиданты. При температуре -18 °C ягоды можно хранить от 9 месяцев до полутора лет.

При сушке в режиме до 35-40 °C остается от 70% до 95% большинства биоактивных веществ. Заготовки можно держать в темном месте до 6-12 месяцев, но при условии, что емкость герметично закрыта (лучше взять вакуумные пакеты или контейнеры).

При более привычном перетирании с сахаром (без варки) витамин C и антиоксиданты частично разрушаются. Припасы можно хранить в холодильнике для 6 месяцев, но для предотвращения порчи требуется слишком много сахара - до 2 кг на 1 кг ягод.

Традиционное варенье уступает перечисленным заготовкам. При сильном нагреве теряется до 80–90% многих витаминов, исчезает 20-30% антиоксидантов. Заготовки способны простоять несколько лет, но из-за обилия сахара польза их становится сомнительной.