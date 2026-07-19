В Ближнем Арбекове пензенцев подстерегает ловушка

В Ближнем Арбекове в Пензе прохожих подстерегает невидимая ловушка. Предупреждение появилось в соцсетях в воскресенье, 19 июля.

«Шла вечером по ул. Мусоргского, возле магазина «КБ», и наступила на сломанную ливневую решетку», - рассказала горожанка.

Западню не было видно в темноте. Нога женщины ушла в провал по колено, но серьезных травм удалось избежать.

«Это еще легко отделалась. Думаю, стоит всех предупредить. Для детей это место особенно опасное», - отметила пензячка.

Ее сообщение нашло отклик у пользователей. «Аккуратней! Там и колеса на раз заканчиваются», - отреагировал один из пользователей.