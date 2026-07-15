Перевозчика оштрафовали после проверки автобуса на трассе Р-158

Балаковский районный суд по заявлению территориального отдела Госавтодорнадзора по Пензенской области МТУ Ространснадзора по ПФО рассмотрел дело в отношении индивидуальной предпринимательницы, грубо нарушившей лицензионные условия.

16 марта инспектор Ространснадзора на 427-м километре трассы Р-158 Нижний Новгород - Саратов (около села Саловка в Пензенском районе) проверил принадлежащий женщине автобус Kаssbohrer. В салоне ехал 21 пассажир из Балакова в Москву.

Выяснилось, что информация об автобусе не внесена в реестр лицензий, он не прошел предрейсовый контроль технического состояния и не оснащен аппаратурой спутниковой навигации.

В суде предпринимательница признала вину. По ее словам, в автобусе была установлена необходимая аппаратура, но после смены регистрационного номера в навигационной спутниковой системе он не отразился. Все нарушения были оперативно устранены.

Судья учел смягчающие обстоятельства, но подчеркнул: невыполнение лицензионных требований повлекло возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Так как нарушение было совершено впервые и устранено в разумные сроки, перевозчику назначили наказание в виде штрафа в размере половины минимального размера взыскания, предусмотренного санкцией соответствующей статьи КоАП РФ, - 100 000 рублей.