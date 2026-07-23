Родители юного вандала возместили ущерб скверу Демакова в Заречном

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Родители юного вандала возместили ущерб скверу Демакова в Заречном
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История с испорченной боксерской грушей на спортплощадке в сквере Демакова в Заречном закончилась благополучно. Об этом сообщил глава закрытого города Алексей Костин в четверг, 23 июля.

Родители юного вандала возместили ущерб скверу Демакова в Заречном

10-го числа он опубликовал запись, сделанную установленной на территории видеокамерой. Судя по просыпавшемуся наполнителю, подростки-вандалы разрезали внешнюю оболочку снаряда. На кадрах одна из местных жительниц узнала своего сына.

«Она пришла в администрацию с извинениями. Юноша признал свою ошибку, понял, что его поступок был не просто шалостью, а нанес реальный ущерб общественному пространству, и искренне пожалел о случившемся. Ущерб родители компенсировали», - написал Алексей Костин в своем канале в МАХ.

После этого в сквере Демакова установили новый снаряд.

Родители юного вандала возместили ущерб скверу Демакова в Заречном

«Рад, что эта история закончилась благополучно. Но было бы еще лучше, если бы ее не случилось совсем», - отметил градоначальник.

Он напомнил зареченцам, «особенно юным, у которых много сил и лишней, нерастраченной энергии», что красота и комфорт в городе зависят от каждого.

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