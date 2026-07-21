Водителя иностранного грузовика оштрафовали на 900 000 рублей

Второй кассационный суд в Москве рассмотрел жалобы на постановления государственного инспектора территориального отдела Госавтодорнадзора по Пензенской области МТУ Ространснадзора по ПФО, которыми был оштрафован водитель грузовика, принадлежащего иностранному перевозчику.

Мужчине назначили 2 штрафа по 450 000 рублей каждый.

10 декабря 2025 года на 593-м километре трассы М-5 (Мокшанский район Пензенской области) был проверен Volvo с прицепом Krone (страна регистрации обоих - Киргизия, собственник - гражданин Киргизии).

Оказалось, что на данном транспортном средстве на автоматическом пункте весового и габаритного контроля в Ярославской области 18 августа было зафиксировано превышение допустимой нагрузки на 2-ю ось на 34,52%, а 16 сентября - на 35,12%. В связи с этим на водителя наложили взыскания за нарушение правил движения тяжеловесного транспортного средства, принадлежащего иностранному перевозчику.

В жалобах, поданных во Второй кассационный суд общей юрисдикции, защитник шофера попросил отменить постановления. Он указал, что правонарушения были совершены иным лицом.

Однако оснований верить этому не нашлось. Процессуальные документы составлялись в присутствии водителя, и тот не сообщал, что не управлял транспортным средством.

Суд оставил постановления Ространснадзора без изменения, а жалобы - без удовлетворения.