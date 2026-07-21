Лунинские охотники заплатят за намерение покормить собак бобром

Из жизни

Лунинские охотники заплатят за намерение покормить собак бобром
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В Лунинском районе двух охотников оштрафовали за попытку вывезти из леса найденную тушу бобра.

Инцидент произошел на прошлой неделе, рассказали в областном минлесхозе. Двое мужчин возвращались с охоты, и их остановили сотрудники ДПС. В машине обнаружили самку бобра.

По словам охотников, они нашли мертвое животное и решили отвезти на съедение собакам.

Мужчин оштрафовали: они заплатят по 3 000 рублей за незаконное изъятие туши бобра. Также им придется возместить ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, - 30 000 рублей.

«Внимание, охотники и любители природы! Самовольное изъятие животных из охотничьих угодий недопустимо», - предупредили в минлесхозе.

При обнаружении травмированного или погибшего животного его нельзя трогать или перемещать. О находке необходимо сообщить в министерство по телефонам: 628-450, 56-18-57, 58-18-58, 56-14-68.

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