Обманутая пенсионерка получила надежду на возвращение денег

В Камешкирском районе благодаря прокуратуре 60-летняя женщина получила надежду на возвращение денег, переведенных мошенникам.

В апреле прошлого года сельчанке позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили пенсионерку перечислить сбережения (97 532 рубля) на «безопасный» счет, указав соответствующие реквизиты.

Осознав, что стала жертвой аферистов, женщина обратилась за помощью. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Во время следствия выяснилось, что деньги были перечислены на счет жительницы Тюменской области. Суд обязал ее вернуть пенсионерке похищенные средства.

«Фактическое исполнение решения и восстановление прав местной жительницы находится на контроле надзорного ведомства», - уточнили в областной прокуратуре.