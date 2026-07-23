Росгвардейцы задержали пензенца, передвигавшегося на четвереньках

В Пензе на пляж в микрорайоне ГПЗ-24 вызвали Росгвардию из-за передвигавшегося на четвереньках мужчины. Инцидент произошел вечером в среду, 22 июля.

Получив сигнал тревоги с объекта, ближайший экипаж незамедлительно выдвинулся по указанному адресу и обнаружил горожанина, который вел себя вызывающе.

«Гражданин передвигался на четвереньках, громко выкрикивал нецензурные выражения, навязчиво обращался к отдыхающим и своими действиями нарушал общественный порядок», - рассказали в областном управлении Росгвардии.

От мужчины исходил резкий запах спиртного.

Его несколько раз попросили прекратить вызывающее поведение, но все обращения были проигнорированы. Тогда хулигана задержали.

«Для дальнейшего разбирательства 41-летний гражданин был доставлен в отдел полиции», - уточнили в Росгвардии.