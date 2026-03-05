Пензячке возместят расходы на ремонт дома после залива стоками

Жительнице улицы Кривозерье в Пензе удалось через суд добиться возмещения затрат на ремонт дома после после затопления его стоками из канализации.

Колодец, ставший источником бедствия, городской комитет управления муниципальным имуществом в августе 2007 года сдал в аренду на 30 лет ресурсоснабжающей организации. По условиям договора, именно она отвечала за исправность сетей.

ЧП случилось 12 марта 2023-го. За 3 дня до него жители улицы Кривозерье сообщили в аварийно-диспетчерскую службу о необходимости устранить засор в системе. Сигнал остался без внимания, в результате грязная вода пошла в жилой дом.

«Согласно акту от 22 марта 2023 года, был произведен осмотр помещения истца. В ходе осмотра были выявлены следы подтопления, а именно вздутие ламината, проседание полов, нарушение плиточного покрытия в санузле. На момент осмотра воды в помещениях не наблюдалось», - рассказали в пресс-службе Первомайского районного суда.

Общий размер убытков составил 376 932 рубля: 366 327 - материальный ущерб, 10 605 - расходы по оплате услуг оценщика.

На претензию, отправленную в июле 2024 года, виновник происшествия не отреагировал. Поэтому горожанка обратилась в суд с требованием взыскать с него сверх указанного расходы на госпошлину (6 863,27 рубля), на адвоката (5 000), почтовые и копировальные услуги (280).

Представитель ответчика подал ходатайство о назначении судебной строительно-технической экспертизы. По ее итогам стоимость ремонта дома после залива на момент оценки составила 348 089 рублей. Столько и взыскали в пользу пострадавшей.

Решение суда вступило в законную силу.