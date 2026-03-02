Водитель Mazda не смог доехать до Кузнецка без происшествий

Водитель Mazda не смог доехать до Кузнецка без происшествий
В Кузнецком районе сотрудники ГАИ помогли водителю Mazda, который попал в сложную ситуацию на дороге.

Мужчина ехал из Пензы в Кузнецк, но на 766-м километре трассы М-5, недалеко от села Ульяновка, в баке кончился бензин.

Водитель остановился на обочине, включил аварийную сигнализацию и стал ждать помощи от проезжающих мимо автомобилистов, однако никто не останавливался.

Через некоторое время стоящую машину заметили инспекторы ДПС, патрулировавшие трассу. Они довезли мужчину до заправки, где тот купил топливо, и доставили обратно.

«Поблагодарив полицейских за содействие и неравнодушное отношение, водитель продолжил путь, а стражи правопорядка вернулись на маршрут патрулирования», - рассказали в областной Госавтоинспекции.

