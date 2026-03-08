На улице Ладожской в Пензе заметили бегущую косулю

В пензенском микрорайоне Арбеково около дома на Ладожской, 67, заметили дикое лесное животное.

На видеозаписи, размещенной в Сети, видно, как косуля опрометью проносится вдоль деревьев, высаженных у внутридоровой дороги.

«Маленький, ему страшно», - сочувствует животному голос за кадром.

Дикие копытные уже не раз попадались на глаза жителям разных населенных пунктов области.

Так, 16 февраля люди пришли на помощь косуле, застрявшей в решетчатом заборе на Заводской улице в поселке Чаадаевка.

В сентябре 2025 года ее соплеменницу спасли от бродячих собак в Богословке. Она пыталась спрятаться на одном из подворий.

Кроме того, сотрудники Минлесхоза ежегодно оборудуют в лесах подкормочные площадки. Этой зимой такая поддержка особенно пригодилась зверям, тяжело переживающим глубокоснежье.