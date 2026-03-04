В Кузнецке нарушались права 100-летней женщины-инвалида

В Кузнецке в комплексном центре социального обслуживания населения нарушались права инвалидов. Прокурор города выяснил это во время выездного личного приема в декабре прошлого года.

Как оказалось, работники учреждения, несмотря на наличие оснований, не направили 100-летнюю женщину на медико-социальную экспертизу для установления инвалидности, разработки индивидуальной программы реабилитации или абилитации. Кроме того, они не проводили медосмотр надлежащим образом.

Также выяснилось, что проживающему в стационаре инвалиду I группы по зрению не выдавали глазные капли и медицинские изделия для лечения сахарного диабета.

Прокурор внес представления руководителю центра и главному врачу Кузнецкой центральной районной больницы.

После этого женщине установили I группу инвалидности (в связи с выявленными заболеваниями), а мужчину обеспечили лекарствами и медицинскими изделиями, сообщили в областной прокуратуре.