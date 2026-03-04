В Кузнецке нарушались права 100-летней женщины-инвалида

Из жизни

В Кузнецке нарушались права 100-летней женщины-инвалида
Печать
Telegram

В Кузнецке в комплексном центре социального обслуживания населения нарушались права инвалидов. Прокурор города выяснил это во время выездного личного приема в декабре прошлого года.

Как оказалось, работники учреждения, несмотря на наличие оснований, не направили 100-летнюю женщину на медико-социальную экспертизу для установления инвалидности, разработки индивидуальной программы реабилитации или абилитации. Кроме того, они не проводили медосмотр надлежащим образом.

Также выяснилось, что проживающему в стационаре инвалиду I группы по зрению не выдавали глазные капли и медицинские изделия для лечения сахарного диабета.

Прокурор внес представления руководителю центра и главному врачу Кузнецкой центральной районной больницы.

После этого женщине установили I группу инвалидности (в связи с выявленными заболеваниями), а мужчину обеспечили лекарствами и медицинскими изделиями, сообщили в областной прокуратуре.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
кузнецк инвалид пенсионер
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!