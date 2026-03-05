Пензячка, в которую бросили камень, добилась возбуждения дела

К уполномоченному по правам человека в регионе Владимиру Фомину обратилась жительница Пензы, которая пострадала от соседа.

Во время ссоры мужчина бросил в нее камень, а также угрожал расправиться с ней.

«Несмотря на то что указанные обстоятельства подтверждены видеозаписью, органом дознания необоснованно отказано в возбуждении уголовного дела», - рассказал уполномоченный.

Владимир Фомин сделал соответствующие запросы в полицию, областную прокуратуру и обратил внимание правоохранителей, что в случившемся с пензячкой есть признаки преступления.

«По результатам надзорных мероприятий установлены нарушения при проведении доследственной проверки, внесены акты прокурорского реагирования, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - сообщил Фомин.

Право пензячки на доступ к правосудию восстановлено. Агрессивный сосед стал фигурантом уголовного дела. Оно в настоящее время расследуется.