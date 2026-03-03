Взрывы в небе и пустой пляж: пензячка рассказала об отдыхе в ОАЭ

Жительница Пензы, с конца февраля отдыхающая в Объединенных Арабских Эмиратах, рассказала об обстановке в государстве. С начала военного конфликта между США, Израилем и Ираном, куда оказались втянуты другие страны Ближнего Востока, она посетила 3 эмирата.

«До 28 февраля, когда все началось, мы были на Фуджейре. Все было спокойно, все отдыхали, загорали, но обсуждали новости. В тот же день вечером мы поехали в Дубай, и по пути в небе на наших глазах сбили 2 объекта... Потом около 23-24 часов еще взрывы были слышны, орало оповещение в телефоне о ракетной опасности. В этот момент стало немного страшновато», - рассказала пензячка.

Утром 1 марта она услышала еще 5-6 взрывов. «ПВО в небе ракеты сбивала над Мариной (район в Дубае). Потом было тихо, а утром 2-го - снова пара взрывов в небе», - описала обстановку горожанка.

Отдыхать российским туристам происходящее не помешало.

По словам пензячки, машин на дорогах в ОАЭ стало значительно меньше, но такси и доставка ездят. В Mall of the Emirates (крупный торгово-развлекательный центр в Дубае) некоторые отделы не работают и мало людей.

«Были на пляже в Абу-Даби - кайф, людей по пальцам пересчитать», - поделилась впечатлениями туристка.

Возникнут ли у пензячки проблемы с возвращением на родину, пока неясно. Билеты продавались и на 28 февраля, и на 1 марта, но небо было закрыто. Согласно сервису Flightradar, над ОАЭ не было ни одного самолета. С 2-го числа начались вылеты.

Пензячка уточнила, что в Эмиратах они с друзьями живут не в отелях и, возможно, именно поэтому ни разу не спускались в укрытия.