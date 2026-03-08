Флорист: Букет должен стать продолжением характера

Букет должен быть продолжением характера - такой совет дала мужчинам флорист FMART by flowwow Наталья Колганова.

В частности, ярким, темпераментным девушкам вместо нежных цветов пастельных оттенков больше подходят выразительные, с фактурой и динамикой, букеты из гербер, астр, георгинов, подсолнухов или экзотических протей. При этом формировать его лучше асимметрично.

Меланхоличным натурам важнее смысл, а не яркость, поэтому для них стоит выбирать монохромные композиции из эвкалипта, сухоцветов, ирисов и гортензий в спокойных тонах.

Девушкам, ценящим эстетику, придутся по душе классические пионовидные розы, гортензии, тюльпаны нежного цвета. Сильным, энергичным и целеустремленным нравятся монобукеты с каллами, темными орхидеями или тюльпанами.

Кроме того, имеет значение этап развития отношений. В «конфетно-букетный» период стоит предпочесть выбирают светлые тюльпаны, эустомы, гортензии и фрезиие. Когда все уже серьезно, можно дарить насыщенные бордовые ранункулюсы, фактурные монобукеты из французских роз в глубоких оттенках.

«Мамам чаще дарят букеты, которые хочется поставить на кухонный стол и любоваться ими каждый день. Это могут быть крупные белые хризантемы, кремовые диантусы, эустома, маттиола или мягкие садовые сборки», - отметила Наталья Колганова.

Для младших родственниц лучше выбрать легкий, небольшой букет: ранункулюсы с цветущими веточками, гиацинты с тюльпанами или собрать одни тюльпаны, но разных сортов и оттенков.