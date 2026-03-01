Эксперты раскрыли стоимость содержания домашней кошки

Ко Дню кошек, который празднуется в России 1 марта, специалисты сервиса доставки «Купер» подсчитали расходы владельцев домашних животных.

Базовый набор, без которого обойтись невозможно, стоит от 1 250 до 1 500 рублей. Сюда входят лоток (от 350 рублей), наполнитель (5 литров - от 300 рублей), миска (от 150), упаковка сухого корма (800 г - от 350 руб.) или влажного (1 пауч - в среднем 30 рублей) и простейшая игрушка (от 100.

Поскольку запасы корма и наполнителя нужно постоянно обновлять, расход получится выше.

Если добавить к базовому набору аксессуары и необязательные лакомства, то стоимость содержания домашней кошки вырастет как минимум до 3 500 - 4 000 рублей. Когтеточка стоит не меньше 500 руб, переноска - от 1 000, когтерез и расческа - от 300, лакомство - от 120 рублей.

Повышенный комфорт для питомца потребует еще больших затрат. За поилку-фонтан (от 1 000 рублей), увеличенный запас особого корма и наполнителя, несколько игрушек и аксессуаров придется выложить 5 000 рублей и больше.

Фото pxhere.com.